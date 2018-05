Drebkau maakt zich op voor het WK tweespannen 2019

De rij-en mensportvereniging in Drebkau telt een aantal menners die zowel nationaal als internationaal al successen hebben geboekt en het organisatieteam was zeer verguld met de toewijzing van het WK.

De voorbereidingen zijn in volle gang om het WK tot een groot succes te maken. Naast het herontwerp van een evenementenhal en de zichtbare uitbreiding van de wedstrijdfaciliteiten, werden er contacten gelegd, partnerschappen gevormd en werden initiële sponsorovereenkomsten getekend. Zo is de organisatie erg blij met Sparkasse Spree-Neiße die het sponsorcontract al heeft ondertekend.

Van 14 tot en met 16 september 2018 staat de generale repetitie op het programma met een internationale driesterren-wedstrijd voor tweespan paarden.

Tijdens het WK 2019 wordt er een afwisselend programma geboden, waaronder de regionale markt ‘Brandenburg beleven en genieten’. Daarnaast wordt er onder het motto ‘Cowboys en Indianen’ een groot aantal activiteiten voor kinderen georganiseerd, is er een renaissance markt en voor de juiste sfeer vindt het tweede ‘Lausitzer Oktoberfest’ plaats in Drebkau. Als klap op de vuurpijl transformeert Schlagerster Vanessa Mai met haar band het terrein in een concertarena om alle gasten op een mooi feest te trakteren.

Klik hier voor meer informatie over de CAI3* Drebkau van 14-16 september 2018.

Klik hier voor meer informatie over het WK tweespannen Drebkau van 11-15 september 2019.

Torsten Koalick