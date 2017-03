Dressuur en Vaardigheid in Eefde

Deze wedstrijd wordt op het clubterrein gehouden aan de Elzerdijk en is aangemeld als een selectiewedstrijd.

Gezien het succes van de indoorwedstrijden van afgelopen winterseizoen worden er veel deelnemers verwacht op deze outdoorwedstrijd.

Opgeven is mogelijk via MijnKnhs of via het secretariaat.

Klik hier voor meer informatie