Dressuur en Vaardigheid in Etten-Leur op 30 april

De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken, van impuls tot ZZ. Ook tandems en vierspannen zijn welkom. Voor de meerspan-menners die een standaard dressuurring van 30 x 60 meter te klein vinden, wordt er een ring uitgezet van 40 x 80 meter.

Dit jaar is het mogelijk om ook twee keer in te schrijven voor de vaardigheid!

Startpashouders kunnen inschrijven via Mijn KNHS; overige deelnemers via het formulier op onze website.

Klik hier voor meer informatie