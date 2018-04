Dressuur en Vaardigheid in Eefde op zaterdag 5 mei

Deze wedstrijd staat open voor enkelspan en tweespan pony’s en paarden. De vereniging heeft al een mooi aantal aanmeldingen ontvangen, waaruit blijkt dat er in een behoefte wordt voorzien.

De eerste aanspanning start om 10.00 uur in de dressuurring; aansluitend wordt de vaardigheid verreden.

Publiek is uiteraard welkom, de toegang is gratis! Een kopje koffie of thee en diverse versnaperingen zijn verkrijgbaar, de catering wordt verzorgd door leden van de vereniging.

Inschrijven is nog steeds mogelijk.

