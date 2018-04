Dressuur en Vaardigheid in Etten-Leur op 29 april

Er kunnen twee dressuurproeven gereden worden en een vaardigheidsparcours, waarvoor ook twee keer ingeschreven kan worden. De wedstrijd is opengesteld voor de alle rubrieken in een ring van 30 x 60 meter.

Ook kan er geoefend worden voor de nieuwe dressuurproeven van het samengesteld mennen in een 40 x 80 meter ring.

KNHS-startpashouders schrijven in via Mijn KNHS. Impulsrijders (hobbyklasse) en degenen die de proeven van het samengesteld mennen willen oefenen kunnen gebruik maken van het inschrijfformulier op de website.

De inschrijving sluit op 22 april.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven