Druk bezocht Indoor Houten met prachtige mensport

Enkelspan pony's

De finale startte met de rubriek enkelspan pony. Door de snelle tijden was er geen ruimte voor een afgeworpen balletje. Marissa Schuiling zette met haar pony Kyra een scherpe tijd neer op de voet gevolgd door de reserve kampioen district West, Chantal Vermerris en kampioen Sanne van Roon.

Tandem pony's

In de rubriek tandem pony namen Ian van Dasselaar en Gerben van de Berkt het tegen elkaar op. Van de Berkt kon de overwinning ruiken en zette alles op alles om een snelle tijd neer te zetten. Helaas tikte hij er een balletje af en ging Van Dasselaar er met een snel en foutloos parcours met de overwinning vandoor.

Tweespan paarden

Marcel Marijnissen won met een afgeworpen bal de finale tweespan paard. Nico Avezaath reed een foutloze rit maar had een kleine tien seconden meer nodig om te finishen. De Belg Jonas Corten eindigde met zijn zwarte Welsh Cobs op de derde plaats.

Vierspan paarden

Bruno Taverniers zette direct een scherpe tijd neer en sleepte naast de overwinning ook het districtskampioenschap in de wacht. Tom Leys eindigde op een mooie tweede plaats gevolgd door Martin Zaadnoordijk en Huib Pater. Voor Leys had de avond een gouden randje want hij won op de valreep ook nog een mooi tuig, dat beschikbaar was gesteld door `de Paardenschuur` uit Amerongen.

Enkelspan paarden

Lokale favoriet Jaap van der Horst zette met zijn Zorro de Zilfia´s Hoeve op stelten. Hij dreigde te gaan winnen maar moest uiteindelijk toch Pieter Karelse voor laten gaan. Charissa den Ridder eindigde als derde.

Tweespan pony's

Peter Baars met achterop dochter Tanja zette als eerste starter een hele goede tijd neer en was tot de laatste start de snelste. Frans Marijnissen maakte er echter een Brabants feestje van. Net als zijn vader Marcel bij de rubriek tweespan paard won ook zoon Frans zijn rubriek met een maar liefst zeven seconden snellere tijd dan Baars. Eline Geurs werd derde.

Vierspan pony's

Nick Weytjens reed met zijn bonte pony´s een magistrale rit, driehonderdste seconde sneller dan Gerco van Tuyl. Van Tuyl reed er net als Kenny Kanora ook nog een bal af en werden daardoor respectievelijk tweede en derde.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd districtskampioenschap en volgend jaar viert zij op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari haar tweede lustrum.

