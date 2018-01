Eendaagse oefenmarathon in Vrouwenpolder op 5 mei

Er is gekozen voor een ééndaagse wedstrijd om aan de vraag naar een laagdrempeliger wedstrijd te voldoen waardoor het voor meer menners haalbaar is om in te schrijven.

Er wordt geen dressuur gereden en er is een vaardigheidsparcours opgenomen in het hindernisparcours.

Voor menners die nog niet veel wedstrijdervaring hebben is dit een mooie kans om kennis te maken met de mensport. Voor de meer ervaren menners zijn er meer dan genoeg uitdagingen in het hindernisparcours opgenomen.

Klik hier voor meer informatie.