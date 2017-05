Eerste Achterhoek Bokaal-wedstrijd verreden op de Hietmaat

Dressuur

In de dressuur pakt Truus Middelkoop-Wastenecker de leiding bij de enkelspan paarden. Met Flint behaalde ze door een tweede en een eerste plaats in de klasse M – dressuur een gemiddelde voor de tussenstand van 207,25 punten in de gecombineerde klasse M, Z en ZZ .

Belinda Korten-Smees was met Storm en Voldemar van Vries twee keer eerste bij de tweespannen pony’s klasse B met 181 en 222 punten. Daarmee staat ze tweede in de tussenstand voor de Achterhoek Bokaal dressuur. In de tussenstand staat Marc Wopereis met Carola-Woma op de derde plek met 198 punten.

Vaardigheid

In de vaardigheid waren vijf combinaties dubbel foutloos. Aan de hand van de gereden tijd in de barrage, werd het klassement opgemaakt. Natasja Verheul-Zegel was de snelste met Kompas Gerwin en staat dus bovenaan in het klassement. Onne Verheul volgt met Miracle’s Easy Ysabella en Hans Ouwersloot en Coco staan op de derde plaats. Respectievelijk Jorn van Olst en Gerrit Haytink maken de top vijf compleet.

Overall

Voor het eerst is er ook een overall klassement dressuur én vaardigheid om de Hippisch Achterhoek Bokaal, waarbij startpashouders en hobbyklasse-menners bij elkaar gezet.

Er worden twee lijsten met plaatsingspunten opgemaakt. De combinatie die voor de dressuur en vaardigheid bij elkaar opgeteld het minst aantal punten heeft, staat bovenaan. Dat is in dit geval Hans Ouwersloot met 10 punten. Tweede staan ex aequo Gerrit Haytink en Riechard Becker. Ex aequo vierde staan Frans van Tilburg en Truus Middelkoop.

De volgende wedstrijd is op 5 juni bij de Hamelandse Menners in Geesteren.

Truus Middelkoop (foto Henk Prinsen)