Eerste keer CAI** enkelspan paarden in Beesd

De mensport is ook dit jaar breed vertegenwoordigd in Beesd, met veel aanspanningen in alle klassen en zowel pony’s als paarden.

Naast de nationale rubrieken vindt ook het Nederlands Kampioenschap pony’s plaats, dat als tweede en laatste observatiewedstrijd fungeert voor het Wereldkampioenschap Ponymennen in het Duitse Minden. Ook de finale van de KNHS – Para Men Trophy wordt dit weekend verreden!

Dit jaar wordt er voor de eerste keer een internationale rubriek georganiseerd, een CAI ** voor enkelspan paarden, zodat Menvereniging Waal en Linge ook buitenlandse deelnemers ontvangt in Beesd.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven