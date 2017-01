De eerste MenSport van 2017 komt eraan…

Naast een impressie van de wereldbeker en tips over warme menhandschoenen kijkt dit nummer ook vooruit naar het komende menjaar. Om je viervoeter de komende zomer te laten genieten van een prima paardenwei bespreken we weidebeheer en wormbestrijding. En qua sport staan we stil bij de achtergronden en gevolgen van de herstructurering van de samengestelde mensport in Nederland. Verder een groot interview met de Duitse bondscoach Karl Heinz Geiger en diens dochter Anika. Geiger geeft zijn visie op de mensport, benoemt welk type paard hij ideaal vindt en kraakt een aantal kritische noten. Dochter Anika, regerend Europees jeugdkampioene, vertelt over haar passie voor het mennen en haar ambities.

Voor de instructie gaat MenSport in 2017 op bezoek bij trainers met hun pupillen om je inzicht te geven in verschillende trainingsmethoden. Uit de beschreven les kun je zelf veel praktisch toepasbare kennis halen. In deze eerste aflevering lees je hoe Boudewijn Heuseveldt vanuit de basis werkt naar de perfecte aanleuning.

Uiteraard vind je ook de vaste componenten: Koetserwaals, Mentalent, nieuws en aankondigingen en de kalender.

MenSport 1 valt op 2 februari in de bus en is ook verkrijgbaar op www.paardenmagazines.nl