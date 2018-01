De eerste MenSport van 2018 komt eraan…

In een interview met Wim de Poorter lees je alles over diens bestuurlijke drijfveren en hoe hij zijn kennis overdraagt. Kennisoverdracht staat ook centraal in een aflevering Trainer & pupil, waar we een les van Gerard Leijten aan de Belgische ponymenners volgen. Nog meer menpraktijk in een artikel over lederen tuigen waarin gebruikers en makers vertellen over hun liefde voor leder. Ook verhalen van lezers over hun ideale menpaard en over het omgaan met wedstrijdspanning in de aanpak van Mentaal Optimaal. Natuurlijk lichten we weer een authentiek rijtuig uit en zijn er de vaste rubrieken Koetserwaals en MenTalent.

MenSport 1 verschijnt op 25 januari.