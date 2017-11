EGM – IMC 2017 / 2018, Indoor Men Competitie

Na deelname aan tenminste twee van de drie selectiewedstrijden, die in Geldrop, Merselo en Panningen georganiseerd worden, wordt bepaald welke mencombinaties mogen strijden tijdens de “Strijd der Districten“ voor District Zuid. “Panningen” is als selectiewedstrijd verplicht, maar de uitslag is niet alles-bepalend voor kwalificatie.

Wel worden in Panningen de titels van ‘Districtskampioen Zuid’ verdeeld.

De EGM nodigt iedereen van harte uit om in te schrijven en deel te nemen aan deze twintigste Indoor Men Competitie.