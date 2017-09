Enthousiaste deelnemers NK Traditioneel Gerij in Rotterdam

Van de twintig aanwezige combinaties namen er negen deel aan het NK, verdeeld over drie rubrieken en twee categorieën. Om half 10 werd begonnen met de presentatie op de mooie all-weather bodem naast de manege, waar ook jaarlijks het CHIO wordt gehouden.

Ondanks de regen op vrijdag en bij aanvang van de presentatie op zaterdag, waren er geen afmeldingen en waren de deelnemers en vrijwilligers vrolijk en enthousiast.

Om kwart over 11 werd het dan toch droog en zetten alle aanspanningen zich in beweging richting het Hoge en Lage Bergse bos voor de fantastisch verzorgde lunch van de Kookclub van de Rotterdamsche Manege. Na deze lunch vertrokken de aanspanningen weer om via de ‘’Rotte” terug te rijden naar de manege voor de prijsuitreiking.

Voor de aanspanning met de hoogste score uit drie beoordelingen in het afgelopen seizoen werd de “Mensport & v.d. Wiel Traditie trofee” uitgereikt aan Johann Haasnoot en de “Epona trofee” aan Hans Vermeulen.

De deelnemers en organisatie kijken, ondanks het weer, terug op een prachtige dag zonder incidenten.

De uitslagen:

Rubriek 1A & 2A CAT 1 Pony’s Authentiek

Nederlands kampioen : Ben Meijland uit Limmen. 221,17 ptn.

2de prijs : Johann Haasnoot uit Vorden. 216,50 ptn.

3de prijs : Roel Hoekman uit Markelo. 215,50 ptn.

4de prijs: Bert Lockefeer uit Eede (Z). 209 ptn.

Rubriek 3A & 4A CAT 1 Paarden Authentiek

Nederlands kampioen : Ton Maat uit Ulvenhout 230,17 ptn.

2de prijs : Mart van Wijhe uit Doornspijk. 213,33 ptn.

Alle rubrieken CAT 2 Replica’s

Nederlands kampioen : Hans Vermeulen uit Driebergen. 217,33 ptn.

Alle rubrieken CAT 1 Authentiek

1ste Prijs: Urbain van de Voorde uit Wachtebeke (B). 226,25 ptn.

Alle rubrieken CAT 2 Replica’s

1ste Prijs: Riny Rutjens uit Weert. 207 ptn.