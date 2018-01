Erik Couwenberg verliest trouwe vriend

Erik Couwenberg verloor vanmorgen zijn linkerpaard Amigo (rechts afgebeeld op de foto)

“Ik ben een echte kameraad kwijt,” vertelt de aangeslagen menner. “Gisteravond was er nog niks met hem aan de hand, vanmorgen was hij doodziek en had hij enorm veel pijn. Hij bleek koliek te hebben en na overleg met de dierenarts bleek dat opereren geen nut meer had en hebben we moeten besluiten hem in te laten slapen.”

Amigo (Riverman x Ultrazon) kwam in 2008 bij Erik Couwenberg op stal en maakte vanaf 2009 samen met de 11-jarige Tibor (Treasure Z x Hatrick) vast deel uit van Couwenberg’s tweespan. Amigo liep evenals Tibor alle onderdelen van de wedstrijd: “Het was zo’n hecht tweespan, zelfs in de wei liepen ze nog naast elkaar.” Couwenberg behaalde de afgelopen jaren een aantal mooie top 10-klasseringen op nationale en internationale wedstrijden, waaronder brons op het NK in 2015.

“Amigo was een genot om mee te rijden en een echte trouwe kameraad. Hij was op z’n best, dus ik ga hem zeker missen. Ik heb gelukkig een reservepaard op stal, eigenlijk had ik dit paard nog niet nodig, zo goed liepen de andere twee. Maar nu zal ik hem toch gaan inzetten komend seizoen,” aldus Erik Couwenberg.

Erik Couwenberg met Amigo (rechts op de foto)