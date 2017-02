Chardon en De Ronde maken zich op voor Wereldbekerfinale Gothenburg

IJsbrand Chardon

Het belooft een spannende strijd te worden tijdens de Gothenburg Horse Show, waar de beste zes indoor vierspanrijders ter wereld en een wild card deelnemer uit Zweden het tegen elkaar opnemen. De kaarten zijn allesbehalve geschud. De beide Nederlandse vierspanrijders zijn favoriet, evenals de zesvoudig Wereldbekerwinnaar Boyd Exell uit Australië.

Titelverdediger IJsbrand Chardon won de wedstrijden in Stuttgart en Mechelen en werd derde in Leipzig en Bordeaux. Koos de Ronde won de wedstrijd in Boedapest en eindigde als tweede achter Boyd Exell in Londen Olympia en Bordeaux. In Mechelen en Leipzig eindigde hij op de vierde plaats.

Chardon en De Ronde staan ex-aequo op de tweede plaats in de eindstand van de kwalificatie waardoor er geloot wordt om te bepalen wie er als eerste van de twee de piste in het Scandinavium betreedt op zaterdagmiddag tijdens de eerste omloop. Winnaar van de kwalificatie Boyd Exell is op zaterdag de laatste starter.

Koos de Ronde

De Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs is verantwoordelijk voor het parcours tijdens de Wereldbekerfinale voor vierspannen in Gothenburg. Jacobs is als parcoursbouwer al jarenlang actief tijdens de Wereldbekerwedstrijden in Genève en Londen Olympia en bouwt dit jaar voor het eerst de Wereldbekerfinale.

De eerste wedstrijd staat zaterdagmiddag 25 februari om 15.50 uur op het programma. De deelnemers beginnen met een schone lei.

Vijftig procent van het verschil in de score van de eerste wedstrijd (omgerekend in seconden) tussen elke menner en de winnaar, wordt door de menners meegenomen naar de wereldbekerwedstrijd op zondagmorgen om 10.40 uur. De resultaten van de wereldbekerwedstrijd worden weer meegenomen naar de aansluitende winning round, waarvoor slechts de beste drie menners van de wereldbekerwedstrijd in aanmerking komen.

Naast Chardon, De Ronde en Exell nemen ook de Hongaar József Dobrovitz, de Zwitser Jérôme Voutaz, de Duitser Georg von Stein en de Zweed Fredrik Persson (met wild card) deel.

Meer informatie op de FEI World Cup™ Driving website