Exloo: Dressuurzeges voor Karel van Kekem en Marijke Hammink

Karel van Kekem

Tweespan pony's

Ondanks een aantal hevige hagelbuien en zeer koude weersomstandigheden waren de dressuurprestaties er niet minder om. Van Kekem voert met zijn dressuuroverwinning het tweespanklassement aan, voor Rodinde Rutjens en Melanie van de Bunt. De beste buitenlandse prestatie werd neergezet door de Luxemburgse Claudine Laplume. De verschillen zijn echter klein, waardoor de menners alles moeten geven in de marathon op zaterdag.

Marijke Hammink

Vierspan pony's

Marijke Hammink liet een goede proef zien met haar vier Welsh pony’s en wist de lokale favoriet Jannes Kinds (Balloo) ruim één punt voor te blijven. Joey van der Ham legde beslag op de derde plaats, René Limpens werd vierde. Dit belooft een spannende strijd te worden in de marathon, aangezien zowel Hammink als Kinds hun mannetje weten te staan in dit onderdeel.

Frank van der Vegt

Enkelspannen

De eerste groep van de in totaal 56 enkelspan paarden betrad vandaag de dressuurpiste in Exloo, waarbij het er voor een groot aantal menners om draaide om de benodigde kwalificatie voor mogelijke deelname aan het Wereldkampioenschap in Kronenberg later dit jaar te behalen. Twintig menners wisten onder de grens van 65 strafpunten te blijven en moeten de komende dagen de wedstrijd zonder calamiteiten zien af te ronden.

Frank van der Vegt pakte de voorlopige leiding, gevolgd door de in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels-Bruder en Saskia van Heesch.

Ook de eerste groep enkelspan pony’s kwam vandaag in actie, waarbij de Duitse Sandra Schäfer de leiding in het klassement nam, voor de Belg Sven Tinlot en Anne Zaayer als beste Nederlandse op de derde plaats.

Morgen komt het tweede deel van de enkelspanrijders in de baan, alsook de twee-en vierspanrijders en de para equestrian deelnemers.

