Exloo: één paard afgekeurd

De paarden van alle Nederlandse deelnemers kwamen probleemloos door deze eerste proef, alleen voor de Noorse enkelspanmenster Anette Heggestad viel het doek toen haar paard werd afgekeurd.

Na de keuring betraden om 12.00 uur de eerste deelnemers de dressuurpiste. Vandaag komt de eerste helft van de enkelspan paarden, de eerste helft van de enkelspan pony’s, de tweespan pony’s en de vierspan pony’s in de baan. Morgen verrijden de overige deelnemers hun dressuurproef in de twee pistes, waaronder de para menners die strijden in de eerste wedstrijd om de Witte Van Moort Para Trophy. Ook regerend Europees Kampioen IJsbrand Chardon en de winnaar van Exloo 2017 Bram Chardon starten hun internationale wedstrijdseizoen in Exloo dit weekend.

