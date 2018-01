Exloo maakt zich op voor tweede editie internationale menwedstrijd

Evenals in 2017 is Exloo voor de nationale para equestrian menners de seizoensopener van de KNHS Para Men Trophy. In het kader van het Wereldkampioenschap voor paramenners dat van 29 augustus tot en met 2 september wordt gehouden in ons eigen land, in het Limburgse Kronenberg, is Exloo dit jaar opengesteld voor buitenlandse para equestrian gastrijders.

Nederland is voor het eerst in de geschiedenis van de mensport gastheer van het Wereldkampioenschap voor enkelspan paarden, dat gelijktijdig met het WK voor paramenners wordt gehouden in Kronenberg. Voor de vierspan paarden staat eind september het Wereldkampioenschap tijdens de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon op het programma.

Exloo is een van de eerste grote internationale wedstrijden op de kalender en deelnemers kunnen met twee aanspanningen aan de start komen om hun spannen te testen en voor te bereiden op selectiewedstrijden.

De internationale menwedstrijd in Exloo is in het leven geroepen om Nederlandse deelnemers de gelegenheid te bieden zich in eigen land te kwalificeren voor eventuele WK-deelname en voor doorstroming van nationaal naar internationaal twee-en driesterren niveau. Vorig jaar maakten deelnemers uit andere landen ook dankbaar gebruik van dit initiatief in Exloo. De organisatie verwacht wederom deelnemers uit onder meer België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, Luxemburg en Zweden.

Klik hier voor meer informatie.