Exloo: Nederlandse menners bovenaan in mooie marathon

Sebastien Pallen

Bij de pony enkelspannen won Sebastien Pallen en nam de leiding in het klassement over waarin Tamara Pijl en Marissa Schuiling op de tweede en derde plaats staan. De verschillen zijn echter minimaal zodat de vaardigheid morgen doorslaggevend zal zijn. De Duitse Katja Helpertz werd knap tweede in de marathon, voor de Française Claire Lefort.

Woutera van de Kamp

Nederlandse zege bij de tweespan pony’s waar Woutera van de Kamp Karel van Kekem net voor wist te blijven. Met zijn derde plaats in de marathon wist Max Berlage zijn leiding in het klassement vast te houden, voor Karine Poentis en Dieter Baackmann.

Jaap van de Horst

Jaap van de Horst zorgde voor nog een Nederlandse overwinning in de marathon bij de enkelspan paarden. Pieter-Jan Brynaert werd tweede, voor Christoph Dieker. In het tussenklassement heeft John Ripley de leiding overgenomen van Ans van de Velden, voor Joop Gommers.

Marijke Hammink

Marijke Hammink was ook vandaag niet te kloppen en wist Aart van de Kamp jr. en Michael Bügener voor te blijven. In het tussenklassement staat Hammink nu slechts 0,22 strafpunten achter Edith Chardon, waardoor het ook in deze rubriek zeer spannend zal worden morgen. Jannes Kinds bezet de voorlopige derde plaats. Jan de Boer verloor in hindernis drie zijn groom en staakte de strijd. De groom bleek na onderzoek gelukkig niet ernstig gewond te zijn.

Theo Timmerman

De top twee van het klassement bij de tweespan paarden blijft na de marathon ongewijzigd. Martin Hölle won ook dit onderdeel, voor Theo Timmerman. Antonie ter Harmsel is dankzij zijn derde plaats in de marathon opgeklommen naar de derde plaats in het tussenklassement.

Bram Chardon

Bij de vierspannen heeft Bram Chardon zijn voorsprong flink uitgebreid. Andreas Wintgens bezet de tweede plaats, voor Harry Streutker. Edwin van der Graaf reed een verkeerde poort en Hans Heus besloot de strijd te staken.

Martje Witvoet

Martje Witvoet begon haar debuut in de samengestelde wedstrijd uitstekend met de eerste plaats in de marathon waarmee zij Ingmar Veneman van de eerste plaats stootte in het tussenklassement.

