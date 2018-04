Exloo: Nederlandse menners zegevieren in drukbezochte marathon

Na de hevige regenval van vannacht besloten de officials een van de zes hindernissen voor aanvang van de marathon uit de strijd te halen om het welzijn van de paarden en de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. De overgebleven vijf hindernissen leverden geen enkel probleem op voor de menners, die zichtbaar genoten van de omgeving in Exloo.

Enkelspan pony

Wereldkampioen marathon enkelspan pony Gilles Pirotte was de enige die een Nederlandse marathonzege in alle rubrieken wist te voorkomen. Met zijn snelle pony Rubens bleef hij de Duitse Katja Helpertz en Marissa Schuiling voor. Met haar top drie klassering heeft Schuiling echter de leiding overgenomen in het klassement, waarin zij wordt gevolgd door Anne Zaayer en Katja Helpertz. Dressuurwinnares Sandra Schäfer werd uitgesloten nadat bleek dat zij tegen de regels in vanmorgen met haar ‘slechtste’ pony na de dressuur als eerste was gestart, terwijl zij met de pony waarmee zij de dressuur had gewonnen had moeten starten.

Gilles Pirotte

Tweespan pony

Rodinde Rutjens gaat na een klinkende marathonoverwinning aan de leiding bij de tweespan pony’s, waarin nieuwkomer Robert Vloedgraven beslag wist te leggen op een mooie derde plaats, nipt voor Melanie van de Bunt. Karel van Kekem zakte na zijn zesde plaats in de marathon een plaatsje in het totaalklassement, waarin Van de Bunt de derde plaats bezet.

Rodinde Rutjens

Vierspan pony

Marijke Hammink won de marathon voor Joey van der Ham en Jannes Kinds, wiens groom in de laatste hindernis onvrijwillig de koets verliet. Hammink heeft haar voorsprong op Kinds fors uitgebouwd en heeft de overwinning in handen. Het verschil tussen Kinds en Van der Ham is minimaal zodat de vaardigheid morgen allesbeslissend zal zijn.

Marijke Hammink

Para

Jacques Poppen liet met zijn Friese merrie Anniek van de Poppenkast in vier hindernissen de snelste tijden noteren en won de marathon, voor Martje Witvoet en Francisca den Elzen. Dressuurwinnares Ingmar Veneman startte vandaag niet zodat Den Elzen aan de leiding gaat in het klassement, voor Poppen en de Britse Deborah Daniel.

Jacques Poppen

Enkelspan paard

Jaap van der Horst was Bas de Koning en Pieter Karelse te snel af bij de enkelspannen en won de marathon waarmee hij opklom naar de 11e plaats in het klassement. Dressuurwinnares Saskia Siebers werd vierde en behield hiermee de leiding in het tussenklassement waarin de Canadese Kelly Houtappels-Bruder tweede staat, voor Frank van der Vegt.

Jaap van der Horst (archief)

Tweespan paard

Nederlands kampioen Antonie ter Harmsel won met de snelste tijden in vier hindernissen de marathon bij de tweespannen en stijgt hiermee als beste Nederlander naar de vierde plaats. Franck Grimonprez eindigde na een sterk gereden marathon op de tweede plaats en heeft zijn voorsprong uitgebouwd naar ruim zes strafpunten.

Antonie ter Harmsel

Vierspan paard

Een kleine hapering in de tweede hindernis voorkwam dat Bram Chardon de marathon op zijn naam schreef. De overwinning ging nu met een miniem verschil naar zijn vader IJsbrand Chardon, maar Bram behoudt wel de leiding in het klassement. De Fransman Sebastien Vincent staat op de derde plaats. De Engelse vierspanrijder Dan Naprous kiepte om in hindernis vier, maar kwam met de schrik vrij. Harry Streutker miste een poort in de laatste hindernis en werd uitgesloten.

IJsbrand Chardon