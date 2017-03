Exloo: één pony afgekeurd

De 11-jarige Fjord van de Deense deelneemster Karina Blaabjerg werd door de aanwezige veterinairen en juryleden ‘not fot to compete’ verklaard. Gelukkig had Blaabjerg zich met twee pony’s ingeschreven voor de enkelspanrubriek zodat zij niet voor niets naar Exloo is afgereisd.

Inmiddels is de dressuur van start gegaan op het gloednieuwe hoofdterrein in Exloo, waar de afgelopen dagen met man en macht is gewerkt om alle faciliteiten in gereedheid te krijgen. De eb en vloed zandbodem werd gisteren opgeleverd en is vandaag voor het eerst in gebruik genomen.

In totaal komen er 147 deelnemers uit 9 landen aan de start op de terreinen van Hippisch Centrum Exloo deze dagen.

