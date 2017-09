Extra informatie voor deelnemers en bezoekers SWM Tilburg

Dit weekend (vanaf zaterdagochtend) is het wel even opletten als je richting het wedstrijdterrein rijdt. De wedstrijd is prima te bereiken, maar op een aantal plekken zijn de spoorwegovergangen afgesloten in verband met werkzaamheden.

Let vooral even op als je vanaf de A65/N65 komt: bezoekers en op-en-neer rijders kunnen te maken krijgen met afgesloten spoorwegovergangen bij Heukelom (Laag Heukelomseweg) en Berkel-Enschot (Streepstraat).

Het wedstrijdterrein is te bereiken door de Bosscheweg richting Tilburg te volgen. Ga vervolgens linksaf bij de stoplichten (Lovense Kanaaldijk/Hoevense Kanaaldijk). Blijf de weg vervolgen langs het kanaal en sla linksaf bij de kruising met brug (Oisterwijksebaan). Na circa 750 meter zie je het wedstrijdterrein liggen.

archieffoto