Sandmann, Von Stein en Harm naar EK vierspannen

Mareike Harm

Mareike Harm, Christoph Sandmann en Georg von Stein vormen het Duitse team in Gothenburg. Titelverdediger Michael Brauchle had zelf aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een startplaats, aangezien hij momenteel niet tevreden is met zijn prestaties. Brauchle staat wel eerste reserve, tweede reserve is Rainer Duen.