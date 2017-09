Fancamping in Lipica

De camping is opengesteld voor kampeerders met eigen caravan, camper of tent en bevindt zich op het terrein van Lipica, op 300 meter van de hoofdingang. De camping is voorzien van douches, toiletten en electriciteitsaansluitingen.

De kosten zijn € 50 per dag en reserveren kan via de receptie van Hotel Maestoso.

Klik hier voor meer informatie over het WK tweespannen in Lipica.