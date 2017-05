Financiële ondersteuning voor deelname vierspannen Wereldruiterspelen 2018

Om te bepalen welke Nationale Federaties in aanmerking komen voor deze toelage, wordt een aparte WEG 2018 Four-in-Hand Ranking system in het leven geroepen. Voor deze ranking kunnen vierspanrijders tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018 punten verdienen op CAIO4* en CAI3* wedstrijden. De beste vier resultaten tellen mee om de top 20 te bepalen. Er worden geen punten gegeven voor behaalde resultaten op het EK vierspannen 2017.

Dit systeem dient alleen om te bepalen, welke Nationale Federaties in aanmerking komen voor de toelage (maximaal CHF 50.000 per Nationale Federatie). De Federaties mogen zelf beslissen welke vierspannen zij sturen. De toelage mag alleen gebruikt worden voor overzees luchttransport, alleen landen buiten Noord Amerika komen hiervoor in aanmerking. De FEI betaalt de toelage rechtstreeks aan de Nationale Federaties.

Klik hier voor het FEI document met de bepalingen.