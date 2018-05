Eerste internationale menwedstrijd in Ierland in augustus

“Ik ben heel blij dat we het voor elkaar hebben kunnen krijgen om een tweesterren-menwedstrijd uit te kunnen schrijven. Dit is voor het eerst dat er in Ierland een internationale menwedstrijd wordt gehouden. Het vindt gelijktijdig plaats met de Ierse kampioenschappen in Cuffesgrange, Kilkenny,” vertelt Sarah Mullins, voorzitter Horse Sport Ireland.

Irish Ferries biedt een speciale korting voor deelnemers aan deze wedstrijd. Informatie over de prijzen en boekingen zijn verkrijgbaar via het secretariaat.

