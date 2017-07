Flitsend optreden van Tonnie Cazemier in Falsterbo

Tonnie Cazemier met Wanadoo tijdens de veterinaire keuring. In Zweden is het dragen van een helm tijdens de keuring verplicht.

Deze minimarathon voor enkelspan paarden en -pony’s werd verreden volgens het Wereldbekerformat. De Zweedse internationale parcoursbouwer Dan Henriksson, die al een groot aantal Wereldbekerwedstrijden voor vierspannen op zijn naam heeft staan, tekende voor het parcours. De omroep was in de ervaren handen van Axel Olin en Anika Borg.

Cazemier startte met zijn voormalige wedstrijdpaard Wanadoo waarmee hij in het verleden reserve kampioen klasse 3 werd. Ruim vier jaar geleden verkocht Tonnie dit eigen fokproduct (Fabricius x Waterman) aan de Zweedse menster Paula Bengtsson, die hem zijn oude paard voor deze gelegenheid ter beschikking stelde. Paula’s echtgenoot Ingemar fungeerde als groom. Na een korte training op vrijdag was het zondag dan zo ver. Tonnie zette de snelste tijden neer bij de paarden, maar door een kort oponthoud in de eerste hindernis viel hij net buiten de finale: “ Het was echt super leuk om mijn oude maatje weer eens terug te zien en op zo’n concours te mogen rondsturen! Het voelde als vanouds!” vertelt een enthousiaste Tonnie.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s.