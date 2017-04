Fok- en Menvereniging Schouwen Duiveland viert jubileum met impulsmarathon

In 1917 is de Bond van Paardenfokkers Schouwen Duiveland opgericht met als belangrijkste activiteit het keuren van werkpaarden. Nadat de Bond in de jaren na de watersnoodramp van 1953 en versnelde mechanisatie van de landbouw bijna ter ziele was, is in de jaren tachtig gestart met het organiseren van recreatieve ritten en kwam er steeds meer aandacht voor het mennen.

In 2001 is de naam veranderd in Fok- en Menvereniging Schouwen Duiveland.

Op zaterdag 27 mei viert de gezonde en actieve vereniging het 100 – jarig bestaan met een impulsmarathon met zes hindernissen. De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken. Locatie: Bredeweg – N59 Oosterland

