Francesco Mattavelli overleden

Francesco Mattavelli zette de mensport in Italië begin 70-er jaren op de kaart. Hij nam sinds 1987 deel aan de Wereldkampioenschappen voor twee-en vierspan paarden, waarbij hij samen met onder meer Carlo Mascheroni de Italiaanse kleuren met verve vertegenwoordigde. Zijn laatste WK-deelname was in 1998 tijdens de Wereldruiterspelen in Rome.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.