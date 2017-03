Franse dressuurtrainers maken kennis met de mensport

Na een uitleg over de basisprincipes van het mennen, konden de dressuurtrainers aan den lijve ondervinden hoe het is om een span te besturen. Benjamin Aillaud had speciaal voor deze gelegenheid een aantal Arabo-Friezen van Eric Bouwman meegebracht waarmee de dressuurtrainers hun menkunsten konden oefenen.

Zowel Jan Bemelmans als de aanwezige dressuurtrainers spraken hun waardering uit over de menpaarden en stelden deze andere, bijzondere manier van contact voelen met het paard bijzonder op prijs.

