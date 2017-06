Franse menofficial Patrick Michaud overleden

Patrick Michaud wijdde zijn leven aan de paardensport in tal van functies. Zo was hij voorzitter van de regionale hippische commissie van de Loire streek, voorzitter van de mencommissie van de FFE, FEI Technisch Afgevaardigde, FEI Steward en nationaal parcoursbouwer.

Michaud was zeer actief en leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de hippische sport in de Loire streek en daarbuiten. Zijn expertise lag met name bij het mennen en eventing.