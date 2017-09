Franz-Josef Lehmkuhl overleden

Foto: Eberhard Holin

Franz-Josef Lehmkuhl maakte in de jaren-80 de overstap van het zadel op de bok en richtte zich voortaan, ondersteund door zijn echtgenote Babette, geheel op de ponymensport. Aanvankelijk was hij vooral succesvol bij de tweespannen, waar hij diverse overwinningen tot in de hoogste klasse behaalde. Zijn sportief gezien grootste successen boekte echter bij de enkelspannen, aan de leidsels van zijn hengst Night Moon, waarmee hij in 2005 team-goud veroverde bij het wk ponymennen in het Engelse Catton Hall en later van zijn Maverick, waarmee hij in 2009 bij het wk in het Duitse Greven individueel zilver behaalde. Na dit wk-succes nam Franz-Josef Lehmkuhl afscheid als wedstrijdmenner en zette zich daarna in voor de jeugdmenners uit zijn omgeving en was bij veel wedstrijden actief als parcoursbouwer.