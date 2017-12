Genève: Bram Chardon uitstekend van start

“Ik ben heel tevreden,” blikt Bram terug op zijn rit. “Ik had één balletje in de speed box, dat kwam omdat ik er te hard in reed. Dit was een ruimer parcours dan vorige week in Boedapest en heel mooi om te rijden. Ik dacht dat Von Stein me met zijn foutloze rit voorbij zou gaan, maar hij haalde de tijd niet. Dit is een mooi uitgangspunt voor morgen!”

Ook de Belg Edouard Simonet was heel tevreden met zijn vierde plaats in het mooie parcours van level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs, die naast de twee hindernissen en de spectaculaire waterpartij ook de nieuwe speed box in het parcours had opgenomen. Het linkervoorpaard van Simonet fungeerde eerder als achterpaard en de zilveren medaillewinnaar van het EK hoopt tijdens zijn derde en laatste wedstrijd voor punten in Genève hoog te eindigen om zich te kwalificeren voor de finale in Bordeaux. Simonet komt in Mechelen met een wild card aan de start, maar komt dan niet in aanmerking voor Wereldbekerpunten.

Boyd Exell was met zijn nieuwe rechterachterpaard Cardiuweel Du Premo CH, in eigendom van de Zwitserse menner Werner Ulrich, 10 seconden sneller dan Chardon en mag morgen als laatste van start in de imposante piste in Genève.

Zondagmorgen om 11.15 staat de Wereldbekerwedstrijd op het programma waarin de top drie rijders van de eerste omloop doorgaan naar de Winning Round over hetzelfde parcours waarbij ze met een schone lei starten.

