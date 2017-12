Genève: Mooie derde plaats voor Bram Chardon

Bram Chardon

In de eerste omloop ontstond er discussie bij de menners en de juryleden nadat Boyd Exell poort 15 omver had gereden en deze opnieuw opgebouwd moest worden omdat hij deze nog niet had genomen. Er volgde discussie over het moment waarop de bel klonk en het moment waarop Exell weer startte. De juryvoorzitter besloot hierop de als vierde geplaatste Jérôme Voutaz in de winning round te laten starten. Na afloop van deze tweede omloop, waarin Exell de snelste was voor Voutaz, werd de video bekeken en besloot de jury Exell uiteindelijk niet uit te sluiten. Hierdoor won de Australiër voor de tiende keer op rij de Wereldbekerwedstrijd in Genève en moest wild card rijder Jérôme Voutaz genoegen nemen met de vierde plaats.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk) had een mooi parcours ontworpen wat door alle menners als beste parcours tot nu toe werd betiteld.

Bram Chardon was heel tevreden over zijn prestaties: “Met name de eerste omloop zat ik qua tijd erg goed, jammer van de twee balletjes. Maar ik wist de tijd van Von Stein en toen ik klaar was, wist ik dat ik me had gekwalificeerd voor de Winning Round.” De menners legden hetzelfde parcours opnieuw af en Bram Chardon wist zijn tijd met ruim drie seconden te verbeteren: “Ik wist dat ik niet op safe kon gaan omdat Von Stein steeds foutloos reed. Ik heb geprobeerd hard te rijden en dat is gelukt. De kans op fouten is dan natuurlijk erg groot, dus er vielen drie balletjes en dat was jammer. Maar alles bij elkaar pakte het niet slecht uit. Ik hoop dat ik in Mechelen een top drie klassering kan halen, dan komt de finale in Bordeaux dichtbij!”

Klik hier voor het fotoalbum.

Uitslagen CAI-W Genève 2017

Boyd Exell (AUS) 152.16 Georg von Stein (GER) 157.66 Bram Chardon (Schipluiden) 165.73 Jérôme Voutaz (SUI) 167.10 Chester Weber (USA) 175.95 Edouard Simonet (BEL) 179.32 Benjamin Aillaud (FRA) 180.69

Stand na 4 van de 7 wedstrijden:

1 Boyd EXELL AUS 30

2 IJsbrand CHARDON NED 12

2 Edouard SIMONET BEL 12

2 Georg VON STEIN GER 12

5 Chester WEBER USA 11

6 Koos DE RONDE NED 10

7 Bram CHARDON NED 8

8 Jérôme VOUTAZ SUI 7

9 Benjamin AILLAUD FRA 4

10 Glenn GEERTS BEL 2