Gerard Leijten traint Belgische ponymenners

Leijten zal de ponyrijders ook tijdens het WK begeleiden en heeft er veel zin in: “Ik ben zeer gemotiveerd omdat ik weet dat er in België een groot aantal goede pony’s is en veel gedreven menners. Hopelijk kunnen we met een goede aanpak de Belgische menners op het WK-podium krijgen,” aldus Leijten

Er staan 10 trainingen op het programma, dat op 12 februari start in Bornem. Er zijn ook vier avondcursussen gepland waar niet alleen de ponymenners, maar ook alle andere Vlaamse menners van harte welkom zijn.

