Geslaagd SWM Horst op nieuw terrein verreden

De ruime terreinen van het Equestrian Centre De Peelbergen lagen er prachtig bij en de gloednieuwe hindernissen zorgden voor een frisse aanblik op dit mooie men-evenement. Terwijl veel deelnemers op vrijdag nog een plaatsje inrichtten op de camping, beten de FEI – en de KNHS klassen Z al het spits af met de dressuur. De voor Riant Stables rijdende Italiaan Claudio Fumagalli zette de beste dressuurscore van de dag neer in de FEI – klasse Z, tweespan paarden met 36,84 strafpunten.

Na een nacht met wat onweer en regen ging op zaterdag de wedstrijd voor de overige klassen van start met de dressuur en vaardigheid. Ook de klasse Z streed tegen elkaar in het vaardigheidparcours.

Enkele hoogtepunten van deze dag waren onder andere Brent Janssen (enkelspan pony M), Jan Tonnaer (enkelspan paard L), Ans van der Velden (enkelspan paard Z – FEI) die in de grotere rubrieken beide onderdelen op hun naam schreven.

Daarnaast keerden onder andere oud-wereldkampioen Wilbrord van den Broek, voormalig WK-deelneemster Leonne van Gestel en oud Nederlands kampioen Tonnie Cazemier, na enige tijd afwezigheid in verband met het wedstrijdpensioen van respectievelijk Oscar, Taradel en Equile’s Jeroen, terug in het wedstrijdveld. Zij lieten zien dat hun jonge, onervaren paarden al goed mee kunnen komen in de dressuur en vaardigheid, klasse M en Z.

John Castelijns

Leonne van Gestel

Op zondag werd onder stralende weersomstandigheden de marathon verreden door alle klassen. Uitschieters in deze proef waren Toine Lommers (tweespan paard M), die in alle hindernissen de snelste van zijn rubriek was, Sjoerd Lenssen (tweespan pony M) en Stan van Eijk (tweespan paard Z – FEI), die beiden slechts in één hindernis toe moesten geven op een andere deelnemer, maar verder overal de snelsten waren.

Pech was er voor John Castelijns, die ook met een jong tweespan aan de start kwam, maar de wedstrijd al in de eerste hindernis moest staken.

Stan van Eijk