Geslaagd SWM Schijndel

Op zaterdag werd op de strak gemaaide wei de dressuur verreden. De ringen lagen er uitstekend bij en er werden mooie proeven gereden. Van de officieel rijdende starters behaalde Leonne van Gestel de beste dressuurscore van de dag. Met Flügel zette ze een score neer van 47,68 strafpunten. Kelly Houtappels – Bruder kwam daar in de impulsrubriek Jonge Paarden nog onder met 47,04 strafpunten.

De vaardigheid was volgens richtlijnen van de KNHS mooi voorwaarts gebouwd en was goed op tempo te rijden. Er waren weinig tijdsoverschrijdingen en menig deelnemer kwam het parcours foutloos door. Aan het eind van de dag wisten Jordy van der Wijst, Lonneke van de Eijnden, Toine Lommers en Kelly Houtappels in de rubrieken met meer dan één deelnemer zowel de dressuur als de vaardigheid op hun naam te zetten.

Op zondag werd onder een wolkendek met af en toe wat miezerregen de marathon verreden. De hindernissen waren opbouwend qua moeilijkheid en de eerste hindernissen konden op flink tempo gereden worden. Het venijn zat in de staart op hindernis zes, waar veel combinaties zich even vastliepen. Jordy van der Wijst was spekkoper dit weekend; hij behaalde in de grotere rubrieken na de dressuur en vaardigheid ook winst in de marathon.

