Geslaagde Pavo-Hoefnet trainingsdag met Bram Chardon

Na de gastvrije ontvangst met heerlijke taart en een jas voor de menners, aangeboden door Pavo, werden de rijders en hun grooms door Bram rondgeleid over het bedrijf. Na de lunch was het tijd voor de praktijklessen in de buitenpiste. De 24-jarige Bram besteedde ruim aandacht aan alle kandidaten die met verschillende paarden-en ponyaanspanningen present waren.

Cindy ten Broeke stelde haar mooie vosruin keurig voor, terwijl de 15-jarige Larissa Reints met haar tweespan pony’s de nodige tips kreeg van Bram. Julien Vanhoenacker was vanmorgen in alle vroegte uit België vertrokken om aanwezig te kunnen zijn met zijn prachtige vierspan Welsh pony’s. Bram had er zienderogen plezier in deze menner met zijn span te kunnen lesgeven. Het jonge mentalent Eline Mentink wordt ondersteund door haar enthousiaste opa en oma, die naast haar moeder beiden aanwezig waren om de enthousiaste Eline met Bram aan het werk te kunnen zien met haar tweespan pony’s. Joëlle van Lammeren had haar Friese paard meebracht en ook zij kreeg de nodige nuttige tips en aanwijzingen om haar enkelspan te verbeteren.

Europees Kampioen IJsbrand Chardon gaf tussendoor een korte demonstratie met zijn indoor vierspan Lipizzanerpaarden die hij snel en vaardig door het parcours stuurde ter voorbereiding op het komende Wereldbekerseizoen.

Na het gezellige napraten waarbij IJsbrand Chardon aanschoof, gaf Bram een zeer nuttige, korte samenvatting van ieders les en kon iedereen tevreden, vol met goede tips én huiswerk huiswaarts keren.

