Geslaagde start outdoorseizoen in Heukelom

De Brabantse gemoedelijkheid, de ervaren organisatie én het schitterende weer vormden de ingrediënten voor deze populaire wedstrijd.

De marathondag bracht in diverse klassen een aantal wijzigingen in het eindklassement. In de klasse Z bleef het tot het einde spannend, vooral bij de twee- en vierspannen. Uiteindelijk wisten de winnaars na de dressuur en vaardigheid op zaterdag toch hun koppositie te behouden.

Klik hier voor alle uitslagen.