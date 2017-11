Glenn Geerts wint finale Jumping Luik

Glenn Geerts (archief)

Glenn Geerts klokte in beide omlopen af op 113 seconden wat de snelste tijd van de avond was, maar over de twee omlopen vielen er drie balletjes.

Dries Degrieck, winnaar van de eerste manche op zaterdagavond, had een bal in de eerste omloop en was met een tijd van 114,41 goed op weg naar de eerste plaats, maar tikte in de laatste poort een kegel aan en werd tweede met een verschil van vier punten.

Edouard Simonet kende geen geluk in Luik. In de tweede hindernis moest hij zijn span stil zetten om een parcoursfout te voorkomen en werd derde in het eindklassement.

Bron: Galop.be