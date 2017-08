Gothenburg: 48.02 voor Koos de Ronde

“Het kan altijd beter toch,” reageert Koos de Ronde lachend op de vraag hoe zijn dressuurproef ging. “De uitgestrekte draf ging er wel een paar keer mooi uit en het achterwaarts ging netjes. Op zich ging het wel goed. Sommige dingetjes hadden iets meer power kunnen hebben. Als tweede starten is ook niet echt voordelig voor de punten.

Ik ben wel iets teleurgesteld eigenlijk, het kon gewoon beter. Ik sta momenteel vier punten achter de nummer 1 en dat is op zich nog niet slecht. Alle kansen voor een medaille zijn nog steeds aanwezig.”

Morgen staat de marathon op het programma, het tweede onderdeel van het EK voor de vierspanners. “Het A-traject is hier door de stad en dat is heuvelachtig en met kleine weggetjes. Dus dat wordt best wel zwaar en we moeten best doorrijden om dat te gaan halen. Het B-traject met de hindernissen is in het park, met een prachtig uitzicht, alleen hebben ze hier een beetje regen gehad de afgelopen weken en de bodem is nu wat drassig. De koets zal niet echt lekker rollen en het zal conditioneel zwaar worden. De marathon is natuurlijk mijn favoriete onderdeel. Ik verwacht dat er veel publiek komt en morgen een leuke dag wordt!”

Bron: KNHS