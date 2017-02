Gothenburg: alle deelnemers zijn gearriveerd!

Vanavond laat kregen de zes finalisten en de wild card deelnemer de gelegenheid het parcours van de Level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs te verkennen en konden de aanspanningen kennis maken met de imposante ijshockeyarena en de gloednieuwe brug, die deel uitmaakt van het parcours.

Naast de Oranje favorieten komen Boyd Exell, Jérôme Voutaz, Jozsef Dobrovitz, Georg von Stein en Fredrik Persson aan de start in het sfeervolle Scandinavium.

Zaterdagmorgen om 07.15 uur moeten de deelnemers aantreden voor de veterinaire keuring, om 09.00 uur gevolgd door de gebruikelijke meeting met loting om de startvolgorde tussen Chardon en De Ronde te bepalen aangezien zij op gelijk aantal punten zijn geëindigd in de kwalificatie.

Om 10.00 uur worden de vierspanrijders en afgevaardigden van de nationale federaties rondgeleid over de wedstrijdlocaties van het EK vierspannen in de stad Gothenburg in augustus.

De eerste wedstrijd staat om 15.50 uur op het programma.

Klik hier voor de parcourstekening en de tijden van de live stream op zaterdag en zondag.