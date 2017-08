Gothenburg: IJbrand Chardon voorlopig aan de leiding

“Ik had eigenlijk wel een goed gevoel. Het paard rechtsvoor kwam een klein beetje terug en had iets meer mogen aanvallen. Maar ik sta momenteel 1, we hebben een goede uitgangspositie voor morgen,” reageert IJsbrand Chardon direct na de proef.

“Het is natuurlijk jammer dat ik afgelopen week de samenstelling van het span nog moest wisselen. Winston heeft een blessure en was niet op tijd hersteld. Dat was wel ontzettend balen. Dus ik kreeg een compleet nieuw voorspan. Dat is een wereldspan, dat bleek vandaag ook wel, maar je kon gewoon zien dat ik de laatste maanden daar niet veel wedstrijden mee heb gereden. Ik had echt gegokt op Winston en Zion. Die waren in bloedvorm.”

IJsbrand is tevreden met zijn dressuurscore. “Ik had er natuurlijk op gehoopt dichter bij de 40 te zitten, dat kunnen deze paarden lopen. Alleen er zaten wat foutjes in. Ik kan leven met de score. Dit is een goede uitgangspositie en dat was m’n doel.”

Over de marathon maakt IJsbrand zich geen zorgen. “Morgen verwacht ik geen problemen, dan heb ik het paard Darco erbij en die heeft de marathon van Aken nog gelopen. Daar lig ik niet wakker van. Het wordt wel ongelofelijk spannend. De wedstrijd is eigenlijk nog volledig open en er zijn nog drie, vier kanshebbers. We gaan vechten en aanvallend rijden in de marathon en zien wat het zondag brengt. Ik probeer morgen aan de leiding te blijven, dan heb je zondag alles in eigen hand en dat is het mooiste.”

Bron: KNHS

