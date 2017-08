Gothenburg: IJsbrand Chardon en Nederlands team aan leiding bij EK vierspannen

IJsbrand Chardon

Bondscoach Harry de Ruijter is een tevreden mens na de marathon. “IJsbrand heeft echt weer alles uit de kast gehad wat er in zat. Je kunt wel zien dat we zonder Chardon nog niet kunnen. Hij blijft een fenomeen, vooral als het moeilijk wordt dan is hij op zijn best, dat blijkt ook nu weer. Voor Theo was het jammer dat hij in hindernis zes een volte moest rijden anders had hij er een paar punten beter voor gestaan. Koos kwam iets power en snelheid tekort. Maar we staan met het team nog steeds eerste de mannen hebben het goed gedaan. We hebben de Duitsers achter ons gelaten en dat was de bedoeling. De marathon was echt zwaar, de bodem was echt heel erg uitgereden. Het heeft hier twee dagen geleden heel hard geregend en zeker aan het einde was de bodem echt heel slecht. De marathon was wel echt een enorme happening hier met al dat publiek, geweldig.”

Bron: KNHS