Gothenburg maakt zich op voor EK vierspannen

De stalling van de vierspannen is op dezelfde plaats als waar nu de stalling is voor de Gothenburg Horse Show. De deelnemers slapen in het nabijgelegen Gothia Towers hotel zodat zij dicht bij hun paarden zijn. In de stallen is ruimte voor de rijtuigen, een trailer en er wordt extra ruimte ter beschikking gesteld voor het materiaal van de vierspanrijders, aangezien de vrachtwagens verder weg staan geparkeerd.

De dressuur en de vaardigheid worden verreden in Heden, waar de kunstgrasvelden worden voorzien van een zandbodem. Heden is ook de plek waar het strodorp wordt gesitueerd.

De marathon loopt door de stad naar Slottsskogen Park, waar de acht mobiele marathonhindernissen komen te staan. Om de marathon in goede banen te leiden, worden maar liefst 700 vrijwilligers ingezet.

Tijdens de Zweedse kampioenschappen en tevens testwedstrijd in september 2016 werd gebruikt, kwamen zonder enige reclame maar liefst 7000 toeschouwers naar het park. De organisatie verwacht tussen de 20.000 en 45.000 toeschouwers op de marathondag van het EK vierspannen, afhankelijk van het weer.

De toegang voor alle onderdelen van het EK vierspannen is gratis toegankelijk voor het publiek.

Deze week bracht FEI Technical Delegate Richard Nicoll (tweede van links) een bezoek aan Gothenburg, waar hij door het organisatieteam op de hoogte werd gebracht van de vorderingen

