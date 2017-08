Gothenburg: Nederlands vierspanteam na dressuur aan de leiding

Bondscoach Harry de Ruyter kijkt tevreden terug op de eerste dag van het EK Vierspannen. “Toen ik van de week de Duitsers bezig zag, toen dacht ik ‘oh, die komen eraan’. Die hebben Boyd Exell ingehuurd en je ziet wel duidelijk dat ze door zo’n vakman worden getraind. Maar vandaag in de ring hebben onze jongens zich kranig geweerd. Theo reed een hele goede proef en IJsbrand ook. Koos ging iets minder dan ik verwacht had. Koos was gisteren in de training heel goed en dat kwam er vandaag net niet uit.” Is dit een goede uitgangspositie? “We zitten nu van Duitsland bijna acht punten los. Dat begint al de goede kant op te gaan. Morgen kunnen Koos, IJsbrand en ook Theo een goede marathon rijden. Normaal gesproken moeten ze dat aankunnen, alle drie.”

In de landenwedstrijd is Nederland sinds 2011 ongeslagen, met hetzelfde trio menners. Twee jaar geleden ging op het EK in Aken het individuele goud naar de Duitser Michael Brauchle. Meervoudig kampioen IJsbrand Chardon pakte toen het zilver en Koos de Ronde het brons. Theo Timmerman werd individueel elfde in Aken.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: KNHS