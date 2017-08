Gothenburg: Nederlands vierspanteam bekend

Nederlands Kampioen Koos de Ronde wordt gezien als een van de kanshebbers voor de individuele titel

De Nederlandse menners zijn al jaren toonaangevend op het hoogste mondiale niveau in de vierspansport en titelverdediger als het gaat om het Europese teamgoud. Op het EK in 2015 in het Duitse Aken ging niet alleen het teamgoud naar Nederland, Chardon won toen zilver en De Ronde brons in het individuele kampioenschap. Ook in 2013 en 2011 ging het Europese goud naar Nederland en wonnen Timmerman (2013) en Chardon (2011) individueel goud.

In de week van 21 tot en met 27 augustus staat Gothenburg geheel in het teken van de paardensport. Naast het EK voor de vierspannen vinden dan ook het EK springen, dressuur en para-dressuur plaats.

Het Nederlandse team bestaat uit:

IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH)

Koos de Ronde (Zwartewaal)

Theo Timmerman (Varsseveld)

Bondscoach: Harry de Ruijter (Kessel)

Teamveterinair: Albert van Unen (Vinkega)

Klik hier voor meer informatie.