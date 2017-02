Gothenburg: Verrassende eerste plaats voor Jérôme Voutaz

Voutaz zette als derde starter de te kloppen tijd neer in het parcours van Johan Jacobs. De Zwitserse automonteur stuurde zijn kleine Freiberger paarden snel en correct door de hindernissen en kwam met één afgeworpen balletje uit de piste. Ook Dobrovitz wist de lei niet schoon te houden en eindigde nipt achter Voutaz. Voor titelverdediger IJsbrand Chardon verliep zijn rit alles behalve naar tevredenheid: “Ik heb nog nooit zo veel pech gehad,” vertelt Chardon. “Een balletje viel door het voorbeen van een achterpaard, toen tikte mijn linksvoor een bal aan met zijn neus en vervolgens raakte ik zelf een bal met de zweep. Maar het liep ook niet lekker, “ geeft Chardon toe. “Morgen moet ik gewoon hard rijden. Ik ben te ver weg om nog te kunnen winnen, dat is de sport, maar ik baal wel!” Chardon moet morgen ruim zeven seconden goedmaken op Voutaz.

Ook Koos de Ronde eindigde ongebruikelijk naast het podium vandaag: “Mijn rechterachterpaard viel naar binnen waardoor er een balletje rolde, maar voor de rest liep het goed. Ik had er voor gekozen om Palero voorop in te zetten in plaats van mijn gebruikelijke voorpaard Kasper. Het is een kleine arena met veel hindernissen waardoor je niet echt op tempo kan komen. Geen van de poorten ligt op een rechte lijn en ik dacht dat deze opstelling beter zou passen voor dit parcours. Ik ga even goed nadenken of ik morgen Kasper toch weer inzet.” De Ronde moet morgen foutloos rijden om de ruim vier seconden achterstand op Voutaz in te halen.

Boyd Exell zette weliswaar de snelste tijd van de dag neer, maar tikte er twee balletjes af en werd derde: “Ik wist niet dat er een balletje was gevallen in het begin van het parcours. In de laatste hindernis nam ik iets te veel gas terug waardoor ik het ritme kwijt was en er weer een balletje viel.” Exell is er van overtuigd dat het morgen een mooie wedstrijd wordt: “Ijsbrand en Koos zullen er echt voor gaan en ik sta iets meer dan anderhalve seconde achter op Voutaz, dus er kan nog van alles gebeuren!”

Jozsef Dobrovitz zette een fantastische prestatie neer met zijn vierspan Lipizzaners, die hij slechts voor deze wedstrijd heeft samengesteld. Met twee nieuwe paarden in zijn span heeft hij morgen slechts 0,12 seconden achterstand op Voutaz.

Vijftig procent van het verschil in de score van de eerste wedstrijd (omgerekend in seconden) tussen elke menner en Voutaz, wordt door de menners meegenomen naar de wereldbekerwedstrijd op zondagmorgen om 10.40 uur. De resultaten van de wereldbekerwedstrijd worden weer meegenomen naar de aansluitende winning round, waarvoor slechts de beste drie menners van de wereldbekerwedstrijd in aanmerking komen.

