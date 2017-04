Gratis clinic voor menbewijs-houders tijdens Paard & Leven

Speciaal voor menners

Tijdens deze editie van Paard&Leven zijn er heel veel clinics speciaal voor menners. Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om de leidsels in handen te nemen of heb je een Menbewijs en wil je je kennis opfrissen? Schrijf je dan in voor de clinic ‘kennismaking met Menbewijs en opfriscursus’. Je krijgt les met een ervaren enkelspan. Ook kun je met je eigen aanspanning deelnemen aan een marathon-, dressuur,- of vaardigheidles.

Recreatie-menners kunnen ook inschrijven voor een men-TREC of genieten van een prachtige route over de Ermelose heide met een Enjoy the Drive rit.

Menbewijs-houders mogen dit jaar gratis meedoen aan een clinic naar keuze tijdens Paard&Leven (met uitzondering van de dressuursimulator en de Flexchair). Om gebruik te maken van de clinic, vink je het vakje “gratis clinic” aan tijdens het invullen van je gegevens bij het aanmelden. Het nummer is te vinden op de menbewijspas of in Mijn KNHS.

Inschrijven

Alle informatie over de verschillende clinics en het inschrijven voor de gratis clinic speciaal voor Ruiter- en Menbewijs houders tijdens Paard&Leven kan via www.knhs.nl/paardenleven.

De inschrijving start op donderdag 13 april om 8.00 uur via inschrijfsysteem.nl. Wees er snel bij want elk jaar is een groot aantal onderdelen snel volgeboekt.

Naast de clinics zijn er verschillende workshops, een gezellig strodorp en op het hoofdterrein het spectaculaire showprogramma.

Toegang en parkeren is gratis.

Op de Facebookpagina blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rond Paard&Leven.