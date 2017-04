Grote opkomst bij ’t Nuenens Peerdenreundje

De mooi uitgezette rit leidde naar zes verschillende maneges en pensionstallen in de directe omgeving van Nuenen, met elk een spectaculaire hindernis, waar de aanspanningen en ruiters onder het zadel hun snelheid en stuurkunsten konden vertonen.

Dit jaar was er een primeur tijdens ’t Nuenens Peerdenreundje: voor het eerst was er een waterbak als hindernis, waardoor de wedstrijd voor de deelnemers nog uitdagender was dan tijdens voorgaande edities.

